В экспозиции представили портреты царя, членов его семьи и сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, а также памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея.

"Эта выставка хронологическая, она расскажет о четырех этапах жизни Петра Великого. Также это первая планшетная выставка, которую мы развернули накануне такого фантастического события: музей получил в свой имущественный комплекс здание Фан-дер-Флита", — приводятся в сообщении слова замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

Она отметила, что Псковскую область можно назвать петровским регионом.

"Это абсолютно невыдуманный факт: Псков, Печоры, Себеж и Великие Луки — петровские города, в которых император был, вел деятельность, строил укрепления", — сказала Манилова.

В пресс-службе добавили, что в рамках выставочно-просветительских мероприятий, посвященных юбилею императора, в пятницу в Пскове также откроется выставка работ учащихся детских художественных школ региона и областного колледжа искусств.