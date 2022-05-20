Гнездо белой трясогузки обнаружили, когда транспорт хотели отправить в рейс после зимней стоянки. К этому времени птица уже успела отложить шесть яиц.

"Будущее потомство вместе с домом переселили в более надёжное место. Мать наблюдала за процессом издали, не скрывая своего волнения, но потом успокоилась и вернулась к насиживанию кладки", — говорится в сообщении.

Птенцов после появления на свет родителям придётся в течение двух недель кормить до трёхсот раз в день. Потом молодое поколение покинет гнездо, а в течение месяца будет полностью готово к самостоятельной жизни.