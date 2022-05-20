"В Сахалинской области реализуется проект по реконструкции аэропорта "Южно-Сахалинск (Хомутово)" имени А.П. Чехова. Общий бюджет проекта составляет более 35 млрд рублей, в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита более 2,5 млрд рублей, на которые в воздушной гавани будет построена новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием", — говорится в сообщении.

Так, существующая взлетно-посадочная полоса была построена еще в 1964 году под расчетный тип самолетов ИЛ-18 и исчерпала свой ресурс. Ее реконструкция могла бы привести к закрытию аэропорта, поэтому власти приняли решение о строительстве Протяжённость новой полосы составит новой взлетно-посадочной полосы 3,4 тыс. м. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

"Благодаря реконструкции аэропорта будет создано 250 новых рабочих мест, а поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сахалинской области составит более 12 млрд рублей", — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Аэропорт "Южно-Сахалинск" является самым крупным и единственным международным аэропортом Сахалинской области. После завершения его реконструкции и модернизации прогнозируется, что годовой пассажиропоток составит более 1 млн пассажиров, а пропускная способность аэровокзала — 800 пассажиров в час.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.