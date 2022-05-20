Организаторы — компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" — сообщают о возможности использования данного маршрута также в качестве обычного общественного транспорта.

"Предусмотрена возможность покупки билета, например, чтобы доехать только от Юрьевца до Чкаловска", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Водолета" Никиты Итальянцева.

Пресс-служба напоминает, что в настоящее время суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чебоксары, а также выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км.

Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.

Юрьевец был образован в 1225 г. Город был разрушен во время монголо-татарского нашествия, однако затем был отстроен и стал торговым городом.

Туристов в Юрьевце привлекают православные храмы, в том числе 70-метровая колокольня церкви Георгия Победоносца.