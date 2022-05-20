"В Россию вернулись предметы с выставки "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции". Четырнадцать предметов Фаберже вернулись с выставки, посвящённой творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне", — сообщила министр в своем телеграм-канале.

Как отметила министр, среди экспонатов — девять предметов из фондов Музеев Московского кремля, три экспоната из фондов Государственного Эрмитажа. По одному предмету из музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск".

Выставка, на которой были представлены экспонаты, открылась 20 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она завершилась 8 мая.