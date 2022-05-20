"В этом году стартует реконструкция, капитальный ремонт двух участков на автоподъезде к селу Териберка — с 10 по 20 км и с 20 по 35 км. В 2024 году данная дорога будет сдана и весь участок дороги с 0 по 40 км будет готов", — сказал министр.

В 2020 году был выполнен капремонт первых 10 км дороги. Ранее, в 2018 году, прошел ремонт участка с 35 по 40 км непосредственно на въезде в Териберку.

Стоимость трехлетних контрактов на ремонт участков с 10 по 20 км составляет 1 млрд 218 млн рублей, с 20 по 35 км — 1 млрд 367 млн рублей. Реконструкция и капитальный ремонт финансируются из областного и федерального бюджетов.

Одна из особенностей ремонта дороги в Териберку — поднятие уровня дороги, чтобы исключить снежные заносы. Ежегодно зимой и весной дорогу в популярное село блокируют метели и оно остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

"Мы не исключаем полностью снегозаносимость данного участка, но минимизируем", — отметил Гришин.

Всего на ремонт дорог в Мурманской области на 2022 год выделено 3,862 млрд рублей. Кроме того, регион получит дотацию из федерального бюджета в размере 280 млн рублей. Таким образом, на дорожную кампанию Заполярья в текущем году будет выделено 4,142 млрд рублей.

По данным Минтранса Мурманской области, в 2021 и 2020 году на финансирование дорожных ремонтных работ было выделено 3 млрд рублей и 2,351 млрд рублей.

Планируется, что в 2022 году ремонтные работы охватят порядка 200 объектов в каждом муниципалитете области. Завершение работ запланировано в срок до 1 сентября.

Как сообщалось, общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

В 2015 году поморское село Териберка стало широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году фестиваль собрал 5 тыс. человек. Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.