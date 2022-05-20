Длительность перелета составит 2,5 часа, рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам на самолётах Superjet 100.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, рейсы были приостановлены с начала марта. Причина не уточняется.