"На основании проведенного мониторинга и экспертных оценок туристский поток в республику за 2021 год составил около 1 млн 85 тыс. человек, что почти на 30% больше, чем в 2020 году", — цитирует Мерданова пресс-служба министерства.

По его словам, растущий туристский поток способствовал активизации инвестиционной деятельности в сфере гостиничного хозяйства и иных коллективных средств размещения. В 2021 году в реестр коллективных средств размещения, который ведет Минтуризм, включены 192 гостиницы, тогда как в 2020 году их было 130.

Общее количество объектов размещения, по данным министерства, составило 329, а общее число мест в них – 21,1 тыс. Количество туроператоров выросло с 10 в 2020 году до 16 в 2021.

Министр также сообщил, что расширился реестр маршрутной сети Республики Дагестан, в который входят 64 паспортизированных маршрута, в том числе 13 — в рамках нового брендового маршрута "Легенды Дагестана". В 2020 году таких маршрутов было 46.

"Впервые в туристской практике Российской Федерации открыт туристический маршрут на объект гидроэнергетики — Чиркейскую ГЭС", — подчеркнул глава ведомства.

Мерданов также отметил, что по итогам 2021 года во Всероссийском проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по разработке концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию" Дагестан стал лидером по количеству заявленных на конкурс проектов. Республика заявила 14 маршрутов, три из них вошли в число победителей.

По данным сотового оператора МТС, Дагестан стал лидером по росту турпотока на майские праздники в 2022 году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов в республике выросло на 34%.