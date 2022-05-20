Реконструкция дороги Тогот — Курма протяженностью 17 км начиналась в 2018 году, но из-за изменения экологического законодательства в 2019 году работы были приостановлены. Проектную документацию направили на доработку.

"Сейчас она проходит государственную экспертизу. В этом году планируется получить положительное заключение, после чего компания-подрядчик продолжит реконструкцию", — говорится в сообщении.

На автодороге планируется уложить асфальтобетонное покрытие и установить локальные очистные сооружения. Работы рассчитаны на два года.

Кроме того, государственную экспертизу проходят проекты реконструкции еще трех участков дорог в Прибайкальском нацпарке. Два из них расположены на байкальском острове Ольхон — это 29,6 км от причала парома до подъезда к поселку Хужир и дорога Хужир — Харанцы. Третий участок — подъезд к деревне Куркут на берегу Байкала.

"Ремонт любой дороги, расположенной на особо охраняемой природной территории, сопряжен с экологическими ограничениями. Там сплошные эндемики. Наша задача — их сохранить. Поэтому на дороге Тогот — Курма, и на Ольхоне, будут установлены локальные очистные сооружения для сбора воды, которая содержит автомобильные жидкости. Она не должна попадать в землю", — цитирует пресс-служба директора ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" Юлию Гордину.

По ее словам, при подготовке проектов были учтены также требования по использованию экологичных дорожных материалов и смесей. Дорожная техника и городок для рабочих будут располагаться на специально подготовленных участках.

Как ранее сообщалось, в 2021 году был начат капитальный ремонт первого участка автодороги на острове Ольхон — это подъезд к поселку Хужир длиной 5,6 км. Сдать его в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года.

Сообщалось также, что в августе 2017 года президент РФ Владимир Путин во время совещания на берегу Байкала поручил занимавшему тогда пост губернатора Иркутской области Сергею Левченко привести в должное состояние дорогу на Ольхоне. Однако ведение каких-либо работ там было невозможным из-за природоохранных ограничений, действующих в Центральной экологической зоне Байкала. Решить этот вопрос удалось только новому губернатору региона Игорю Кобзеву в 2020 году.