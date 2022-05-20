Как сообщил в телеграм-канале винодельни совладелец компании Сергей Галицкий (полный тезка экс-главы "Магнита" и, по информации участников рынка, брат супруги бизнесмена), в настоящее время действующий производственный комплекс расположен в соседней от виноградников станице.

"Сейчас это не архитектурная форма, на которой интересно побывать с точки зрения эстетики, а место, где мы создаем вино. Есть ли в планах построить винодельню прямо на виноградниках? Есть. Более того, существуют ее рендеры", — сообщил Галицкий.

Детали проекта и инвестиции не раскрываются.

По его словам, в планах компании — создание туристических троп на виноградниках.

Вместе с тем, на действующей винодельне планируется расширить линейку выпускаемой продукции за счет игристых вин и "айсвайна" (ледяного вина). В настоящее время предприятие производит только тихие вина премиум-сегмента.

"Ближайшее будущее — "айсвайн", думаю, будет в этом году, игристое — в начале следующего", — добавил руководитель.

Как сообщалось, экс-глава "Магнита" реализует проект по развитию виноградарства в Краснодарском крае, в рамках которого в станице Гостагаевской (близ Анапы) с 2010 года ведется закладка виноградников. Площади виноградников превышают 68 га. В октябре 2016 года Галицкий учредил отдельное юрлицо для реализации этого проекта — ООО "Русский терруар".

В ноябре 2019 года бизнесмен приступил к выпуску вин премиального сегмента. Винодельня "Галицкий и Галицкий" также расположена близ Анапы. Сообщалось, что мощность винодельни на первоначальном этапе составит 60 тыс. бутылок в год.

"Русский терруар" владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, "Галицкий и Галицкий", Cosaque, Ballet Blanc. В конце прошлого года компания стала владельцем товарного знака "Неандерталец", в настоящее время поданы заявки еще на четыре товарных знака, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Экс-владельцу "Магнита", по данным ЕГРЮЛ, на 20 мая 2022 года принадлежит 51% в уставном капитале "Русского терруара", еще 49% принадлежит его полному тезке Сергею Галицкому.