В первый рейс поезд отправится из Москвы 28 мая, из Симферополя — 29 мая.

Поезд будет ходить до конца сентября.

"Всего в летнем сезоне 2022 года из Москвы в Крым будет курсировать пять различных поездов. Помимо поезда №197/198 добраться до Симферополя можно на ежедневном двухэтажном поезде №27/28. Кроме того, курсируют поезда №91/92 Москва-Севастополь и №173/174 Москва-Евпатория, а 28 мая будет запущен двухэтажный поезд №163/164 Москва-Феодосия", — отмечает ГСЭ.

Компания продолжает работу над обеспечением транспортной доступности крымского направления.

Как сообщалось, аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала специальной военной операции на Украине. Росавиация 18 мая в 14-й раз продлила свой запрет, теперь до 25 мая. В Крым можно добраться на поезде (путь из Москвы на полуостров, к примеру, займет больше суток), на автобусе или автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.