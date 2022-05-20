На эти цели из федерального бюджета направят более 22 млн рублей.

"Эти средства будут предоставляться на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей. После ввода в эксплуатацию объектов инвесторы смогут направить заявку на предоставление субсидии в Минпромэнерго области", — сказал Тимченко.

Он пояснил, что на данный момент определяются точки для размещения объектов зарядной инфраструктуры на трассе М-4 "Дон". Планируется размещение заправок на ориентировочном расстоянии 100 км друг от друга и в местах с развитой придорожной инфраструктурой: точек общественного питания, магазина, санузлов.

Минпромэнерго области утвердило планы мероприятий по стимулированию спроса на электротранспорт и развитию зарядной инфраструктуры в Ростовской области.

"В следующем году планируется установка не менее 60 быстрых зарядных станций для электромобилей в муниципальных образованиях Ростовской области", — добавил Тимченко.

По его словам, развитие электромобилей и зарядной инфраструктуры будет оказывать благотворное влияние на экологию региона.

"В настоящее время зарядные станции для электротранспорта имеются на территории Октябрьского района Ростовской области и на территории конгресс-отеля "АМАКС" в Ростове-на-Дону", — отметил Тимченко.

Он пояснил, что распоряжением правительства РФ утверждена Концепция развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Утвержден перечень пилотных территорий и дорог федерального значения для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года, в который в том числе вошли трасса М-4 "Дон" и Ростовская область.

Как сообщалось, в Ростовской области до 2024 года планируется построить не менее 60 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).