"В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" поступили многочисленные обращения потребителей с жалобой на ОАО АК "Уральские авиалинии" в связи с массовой отменой рейсов. Из обращений следует, что потребители обращаются к ОАО АК "Уральские авиалинии" за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что управление намерено подать коллективный иск к авиакомпании.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств за билеты по договорам воздушной перевозки, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ОАО АК "Уральские авиалинии" — говорится в сообщении.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами вынужденным отказом пассажира от перевозки признается, в частности, отказ в случае отмены или задержки рейса, указанного в билете, изменения перевозчиком маршрута перевозки, выполнения рейса не по расписанию и другое, уточняют в Роспотребнадзоре. Согласно приказу Минтранса России в случае вынужденного отказа от перевозки пассажиру возвращается вся сумма, которая была уплачена, "если перевозка ни на одном участке не была выполнена".

Комментарий авиакомпании "Интерфаксу" оперативно получить не удалось.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".