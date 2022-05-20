"Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование будет направлено на поддержку восьми учреждений, среди которых специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы в Калининграде и Кемерово, которые открылись в 2021 году.

Кроме того, будет профинансирована работа театрально-образовательного комплекса на острове Русский во Владивостоке, открытие которого запланировано на конец 2022 года.

Комплекс объединит в себе музыкальную школу и филиал Московской государственной академии хореографии.

Отмечается, что все эти учреждения были созданы по указанию президента в рамках работы по достижению национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года.