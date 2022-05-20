В 10:32 мск курс доллара составлял 59,9 руб./$1, что на 2,005 рубля ниже предыдущего закрытия. Евро к этому времени стоил 62,0425 руб./EUR1, подешевев на 2,36 рубля.

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,16 рубля к уровню закрытия 19 мая, до 60,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю также оказывают новости, что министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти.

По данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщалось, укрепление рубля снизило цены на пакетные туры за рубеж после апрельского пика, но из-за дефицита перевозки они остаются в целом более дорогими, чем до начала спецоперации на Украине.