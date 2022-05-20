"В рамках встречи глав туристских администраций государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества обсудила с коллегами отраслевые вопросы и инициативы. ШОС – одна из ключевых и перспективных в туризме площадок: население региона превышает 3,4 млрд человек, а туристический продукт крайне разнообразен и уникален", — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова напомнила, что в условиях, когда со странами ШОС действует авиасообщение, облегченные визовые режимы, возможности для использования национальных платежных систем, задача по увеличению туробмена видится вполне достижимой.

"В этом смысле определили с коллегами новое понятие "внутренний туризм ШОС", который предполагает разработку единого турбренда, запуск новых трансграничных маршрутов, дальнейшее расширение использования национальных платежных систем, взаимное продвижение и т.д.", — рассказала глава Ростуризма.

По ее словам, все эти направления работы отражены в разработанном на встрече проекте межправительственного соглашения о развитии сотрудничества в области туризма, который планируется подписать в ходе предстоящего саммита глав государств ШОС в Самарканде.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году членами ШОС стали Индия и Пакистан. Одна из задач объединения – развитие экономического сотрудничества между странами-участницами.

Встреча глав туристских администраций государств-членов ШОС состоялась 19 мая в Ташкенте под председательством узбекской стороны.