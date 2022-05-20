"Сообщаем, что XIV Международный фестиваль "Театральный дворик" переносится на сентябрь по независящим от нас причинам. Выступления артистов пройдут в разных форматах: мы снова постараемся удивить зрителей нестандартным подходом", — говорится в сообщении.

Первоначально фестиваль планировалось провести 15-17 июля. В апреле организаторы объявили прием заявок.

В 2020-2021 годах фестиваль "Театральный дворик" проходил в сентябре во время празднования Дня города. Сокращение сроков его проведения было связано с ограничительными мерами в связи с пандемией (обычно продолжительность варьируется от трех до шести дней). В нем участвовали только российские артисты.

В допандемийном 2019 году в фестивале приняли участие около 500 артистов из шести стран. В течение трех дней было представлено 86 спектаклей, более 100 перформансов, карнавальных шествий, творческих коллабораций и концертов. Площадки фестиваля посетили более 150 тыс. человек.