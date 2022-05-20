"Концепцией запланировано строительство гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, экопарка. Это позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тыс. человек", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, которые приводятся в сообщении, Романцевские горы или Кондуки — уникальная территория, сформированная природой и угледобывающей отраслью.

"Когда в девяностых годах прекратилась выработка угля, шахты были затоплены. Образовался ландшафтный парк площадью более 1 тыс. гектаров, с 27 голубыми озерами. Глубина некоторых достигает 80 метров, а вместе они образуют кинематографичный марсианский пейзаж, буквально в двух часах езды от центра столицы", — подчеркнул Дюмин.

Глава региона отметил, что в 2018 году правительство Тульской области сделало первый шаг по ее развитию — Кондуки получили статус особо охраняемой природной территории местного значения.

"Объект гармонично вписывается в Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в праздновании 650-летия Куликовской битвы", — сказал Дюмин.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Предварительный объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивается в 4,39 млрд рублей.

Проект по развитию особо охраняемой природной территории "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") в 2020 году стал победителем конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. Для реализации первого этапа благоустройства правительство Тульской области выделило 28 млн рублей.