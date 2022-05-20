Полеты будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о приостановке продаж билетов в южные аэропорты, закрытые с 24 февраля из-за ситуации на Украине. Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Воронежа, Симферополя. Параллельно компания собралась увеличить частоты на маршрутах из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток.