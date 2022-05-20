"В 2022 году дорожники республики Башкортостан в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновят асфальтобетонное покрытие на 24 км дорог, ведущих к 13 культурным и историческим объектам, а также к достопримечательностям, которые являются местами притяжения жителей и гостей региона", — говорится в сообщении.

В частности, будут отремонтированы два участка автодороги Благовещенск-Павловка в Благовещенском районе, подъезд к санаторию "Юматово" в Уфимском районе, автодорога Стерлитамак-Красноусольский в Гафурийском районе, участки улиц Коммунистическая и Чернышевского в Уфе, где находится ряд объектов культурного наследия.

На ремонт дорог к туристическим объектам в 2022 году будет направлено более 503 млн рублей.

"Ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам, является одним из приоритетов в части развития региона. Мы начали приводить в нормативное состояние некоторые из них еще в прошлом году и останавливаться не планируем, в следующем году будем продолжать работу в этом направлении", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Булушева.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования мероприятий в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Башкирии составит более 4 млрд 127 млн рублей, в том числе 1 млрд 419 млн — из федерального бюджета.

Работы планируется провести на 167 объектах, 32 из которых — в Уфимской агломерации, 36 — в Стерлитамакской. Еще 99 объектов ремонта общей протяженностью более 170 км входят в дорожную сеть регионального и межмуниципального значения.