"В майские праздники 2022 года Нижегородскую область посетило более 150 тыс. гостей, 58,7 тыс. человек разместились в гостиницах и иных средствах размещения региона", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, особой популярностью у туристов пользуются Нижегородский кремль с посещением кругового маршрута по кремлевской стене и музеями в башнях, улицы Большая Покровская и Рождественская, канатная дорога и колесо обозрения с видами на Волгу.

Также гости города в майские праздники активно совершали речные прогулки на теплоходах и судах на подводных крыльях "Валдай 45-Р".

"Наибольшей популярностью среди туристических центров в районах Нижегородской области пользовались Городец, Дивеево и Арзамас", — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Нижнем Новгороде ожидалась пиковая загрузка в районе 100%.

Говоря о региональных туристических "изюминках", в департаменте отмечали речные экскурсии на судне "Валдай 45Р" как по территории области, так и в соседние регионы.

Кроме того, в текущем году свое 870-летие празднует Городец, отмечает 100-летний юбилей семеновская матрешка, а летом исполнится 200 лет Нижегородской ярмарке.