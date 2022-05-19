"Заявки на участия в отборе принимаются с 19 мая по 13 июня 2022 года. Определение победителей — до 21 июня, авиакомпании будут должны заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 15 июля", — говорится в сообщении ведомства. Выплаты субсидий за перевозки в апреле и мае планируются в июле.

Как сообщалось, всего на эти цели из федерального бюджета выделяются 100 млрд руб. Это должно поддержать перевозчиков в условиях антироссийских санкций, которые ударили по авиаотрасли.

Для распределения средств правительство ранее утвердило правила. Компания должна подать заявку с указанием суммарного размера субсидии, рассчитанного на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель-октябрь, но за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период 2021 года. За каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Для компаний, у которых по состоянию на 21 марта более 30% самолетов находились за пределами РФ, этот коэффициент составляет 0,21, сказано в постановлении правительства.

Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 90 млрд пассажиро-километров. В случае недостижения авиакомпанией 80% заявленного показателя субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет. При этом если показатель не достигнут одной компанией, но выполнен всеми перевозчиками одной группы, то субсидия сохраняется.