Вес самородка составил 1025,7 грамма, он добыт в Приморском карьере 18 мая.

Несмотря на то, что ежегодно комбинат добывает несколько сот тонн янтаря, камни весом более килограмма являются большой редкостью, ежегодно их количество в среднем не превышает 15-20 штук. В 2021 году был найден 21 самородок, что стало абсолютным рекордом в истории добычи янтаря в России.

Каждый такой экземпляр уникален с точки зрения рельефности, прозрачности и формы. Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные уникальными и особо ценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.

Фото: Калининградский янтарный комбинат

В июне в рамках проведения V Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2022 пройдет аукцион янтарных самородков. Среди 20 камней, которые будут выставлены на аукционе, минимальная начальная стоимость самородка составит 400 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей.

Самый большой янтарь в России весом 4280 граммов хранится в экспозиции Калининградского областного музея янтаря.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине 19-го века и весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат" В 2021 году добыча составила 575 тонн янтаря.