Речь идет о горнолыжном курорте "Горный воздух", эко-курортах "Лагуна Буссе" и "Остров Итуруп" в Сахалинской области, эко-курорте "Кондуки" в Тульской области и курорте "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.

"Разрабатываемые в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мастер-планы позволяют уйти от хаотичной застройки и обеспечить комплексное развитие территорий. Представленные планы подразумевают создание в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях около 12 тыс. номеров. Это позволит увеличить внутренний турпоток на 3 млн человек. Кроме того, корпорация "Туризм.РФ" в ближайшее время подготовит концепции развития еще 19 перспективных территорий в 13 регионах России. Это позволит создать для туристов доступные, комфортные и безопасные условия отдыха", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.

В свою очередь, генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что в концепции пяти территорий будут учтены потребности в обеспечивающей инфраструктуре для новых объектов: дорожные сети, инженерные коммуникации, водоснабжение и т.д.

Так, круглогодичный горнолыжный и бальнеологический курорт "Долина Васта" в горном кластере Сочи станет продолжением популярного курорта "Роза Хутор".

"Будет построено свыше 3 тыс. номеров в гостиницах и апарт-отелях различной категории, современная горнолыжная инфраструктура. Строительство курорта увеличит туристический поток в Сочи более чем на 1 млн туристов и создаст около 5 тыс. рабочих мест", — пояснил Суханов.

На территории эко-курорта "Кондуки" концепцией запланировано строительство гостиниц категории 3 и 4*, а также спа-комплексов. По словам участников заседания, это позволит увеличить турпоток к 2026 году в два раза, до 500 тыс. человек.

Концепция курорта "Абрау-Дюрсо" предполагает развитие экологического, оздоровительного, гастрономического и винного туризма. На курортах "Горный воздух", "Лагуна Буссе" и "Остров Итуруп" планируется строительство гостиниц, апартаментов, баз отдыха и глэмпингов общей вместимостью свыше 7 тыс. номеров, а также развитие сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что развитие территорий увеличит турпоток на Сахалин к 2030 году в 4 раза, до более 1 млн человек в год.