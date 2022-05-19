Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, пояснил ЦБ.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могли снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В апреле Банк России разрешил гражданам получать наличными не только доллары, но и евро со своих валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, если они еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты. Общий лимит для снятия наличных со счетов граждан при этом сохранился — это $10 тыс. или их эквивалент в евро.

Ранее на этой неделе Банк России существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц и разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.