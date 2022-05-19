По ее словам, такие туристы смогут при въезде предоставить только отрицательный тест на коронавирус.

"Это вопрос дней, когда будет отменено ограничение, препятствующее въезду туристов не из стран Евросоюза. Мы планируем прекратить требовать у них сертификаты вакцинации и позволить въезжать с отрицательным тестом", — сказала министр.

Она подчеркнула, что 92% жителей Испании получили вакцину, и это позволяет туристам всего мира рассматривать страну как безопасное направление. Отмена требования о прививках, по мнению Рейес Марото, позволит Испании стать одним из самых популярных направлений туризма в летнем сезоне.

"Туризм в Испании восстанавливается темпами, о которых в январе мы не могли и думать. Статистика показывает, что в апреле занятость в отрасли превысила показатели до пандемии коронавируса. В этом году туризм стал драйвером роста для испанской экономики", — добавила министр.

Туристы, имеющие сертификат о получении двух доз вакцины, одобренной Европейским лекарственным агентством, или одной бустерной дозы смогут въезжать с соответствующим сертификатом без теста.