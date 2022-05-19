"День ингушских башен будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. В этот день в республике будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для ингушей этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. Так, ученые установили, что название ингушей "гIалгIай" — происходит от слова "гIала" ("башня") и означает "жители башен". Потому по всему региону разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения.

Самый популярный памятник — башенный комплекс "Вовнушки", который стал финалистом проекта "Семь чудес России".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского парламента, на текущий момент на госохране состоит 2 тыс. 659 объектов культурного наследия (ОКН) музея-заповедника Ингушетии, из них в единый госреестр ОКН народов РФ включено 199 объектов. Кроме того, утверждены границы территории 199 ОКН, предмет охраны 199 памятников, зоны охраны 43 ОКН. Работы по выявлению объектов музея-заповедника продолжаются. Ежегодно выявляются в среднем более 300 памятников. В отношении 873 ОКН разработана документация для включения в реестр.