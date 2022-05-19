Сделка зависит от определенных условий, включая одобрение регуляторов, ее закрытие ожидается в ближайшие недели, говорится в сообщении McDonald's.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Соглашение также предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года. Покупатель также согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор — бенефициар ООО "ГиД", которое развивает сеть McDonald's в Сибирском федеральном округе. Он также владеет 50% АО "Нефтехимсервис" (инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ в Кузбассе). Кроме того, Говор — экс-владелец девелоперской компании АО "Инрусинвест" и входит в ее совет директоров. В числе проектов "Инрусинвеста" — трехзвездочный отель Park Inn by Radisson и медицинский центр Grand Medica в Новокузнецке.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал решение о продаже бизнеса McDonald's в РФ местному партнеру "итогом продолжительного и непростого переговорного процесса".

"Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы", — заявил Мантуров (его слова распространила пресс-служба министерства).

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

Первый McDonald's открылся в России 31 января 1990 года в центре Москвы, на Пушкинской площади. Компания на своем сайте сообщает, что McDonald's в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания. На долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений в индустрии общественного питания. Суммарные инвестиции McDonald's в РФ составили $2,5 млрд.