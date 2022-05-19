В феврале этого года Spirit Airlines заключила сделку с Frontier, оценившей авиакомпанию в $2,9 млрд. В апреле Spirit получила более высокое предложение — $3,6 млрд — от JetBlue, однако отклонила его, отметив высокий риск того, что эта сделка не получит одобрения регуляторов.

JetBlue, однако, предприняла попытку враждебного поглощения, обратившись напрямую к акционерам Spirit, чтобы вынудить менеджмент возобновить переговоры.

"Предлагаемое слияние JetBlue и Spirit не имеет реальных шансов получить одобрение регуляторов, — говорится в заявлении совета директоров Spirit, опубликованном в четверг. — При этом нашей компании придется долгое время находиться в подвешенном состоянии, ожидая решения".

JetBlue заинтересована в сделке со Spirit, полагая, что объединенная компания станет более конкурентоспособной на рынке, отмечает The Wall Street Journal. Она заявила о готовности избавиться от некоторых активов, чтобы добиться одобрения сделки регулятором, а также обещает заплатить Spirit компенсацию в $200 млн в случае регулятивного отказа.