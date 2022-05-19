"Я считаю, что нам надо возобновлять прямое авиационное сообщение (между Нижним Новгородом и Минском — ИФ) и рассказывать, для чего и зачем нужно поехать в наши города, развивать туризм", — сказал Никитин журналистам в ходе рабочей поездки в Минск, отметив, что сейчас взаимный туристический потенциал использован недостаточно.

Прямой авиарейс между Нижним Новгородом и Минском осуществлялся в 2021 году, он был в летнем расписании нижегородского аэропорта. В настоящее время такого рейса нет.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, делегация региона во главе с губернатором находится с рабочей поездкой в Белоруссии.

В ходе поездки состоялась встреча главы Нижегородской области с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили направления сотрудничества, внешнеторгового оборота.