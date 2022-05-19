Форум пройдет в рамках четвертого всероссийского конкурса "Корпоративный музей". Стратегическим партнером выступила ВДНХ, предоставив для конкурса конгресс-зал в павильоне "Космос", здесь же будут подведены итоги конкурса.

"Всего на четвертый конкурс представлено 62 музея с 126 проектами в 20 номинациях. Решение экспертов о победителях будет объявлено 26 мая на торжественной церемонии награждения. Окончательный выбор в номинации "Общественное признание", где 10 финалистов определились путем голосования на сайте, предстоит сделать всем участникам финала конкурса. В этом году в голосовании приняли участие почти 29,6 тыс. жителей страны", — сообщают организаторы.

Среди номинантов конкурса в различных номинациях – музей ВДНХ, корпоративный музей "Брянского машиностроительного завода", музей воды АО "Мосводоканал", музей истории денег АО "Гознак" (Санкт-Петербург), музей истории Первоуральского новотрубного завода (Первоуральск), Поволжский музей железнодорожной техники Куйбышевской железной дороги (Самара) и многие другие музеи, представляющие историю различных производств и России.

В программе заключительного форума-конкурса – открытые защиты 58 проектов, включенных в шорт-лист в 13 номинациях. Деловая программа опубликована на сайте конкурса. В мае в онлайн-формате уже прошли презентации 33 проектов в других номинациях.

"В настоящее время актуализировалась роль корпоративных музеев в обществе: каждый из них уже не просто структурное подразделение организации, занимающееся хранением и экспонированием достижений, а коммуникатор между прошлым и будущим. Как мы дорожим семейными фотографиями и свидетельствами успехов своих родных, так и в коллективах бережно хранят память в музейных залах – для своей компании, для истории России"0, – подчеркнула директор всероссийского конкурса "Корпоративный музей" Наталья Нечаева.

Конкурс "Корпоративный музей" стартовал в Перми в 2018 году. За четыре сезона в нем приняли участие 365 проектов от 184 участников. На сайте конкурса зарегистрировано 124 музея.

В 2021 году финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге, на территории победителя Гран-при второго сезона – Музея железных дорог России.