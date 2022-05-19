"Полеты будут выполняться до 8 июля с периодичностью один раз в четыре дня. В Тобольске туристов ждут экскурсии с посещением главных достопримечательностей города. Так, в турпакет "Привет, Сибирь!" включены познавательные прогулки по городу и территории кремля. Любителям истории будут предложены туры "Романовы в Сибири" и "Древняя столица Сибири", где они смогут проследовать императорским маршрутом и посетить тематический парк "Тобол". Экскурсионная программа "Сибирь гостеприимная" включает также поездку в Тюмень, где можно отдохнуть на целебных термальных источниках", — говорится в сообщении.

Как отметили в FUN&SUN, петербургские туристы при желании смогут посетить День города Тобольска, побывать на фестивале народных промыслов, а также посмотреть постановки в рамках "Театр Наций FEST" и стать частью фестиваля "Лето в Тобольском кремле". На последние два события путешественники, купившие туры, получат билеты в подарок.

Как напомнили в компании, чартерная программа будет работать и для туристов из Тюменской области, которые захотят приобрести туры в Санкт-Петербург. Туристов из Сибири ожидают белые ночи с разводом мостов, водные прогулки по рекам и каналам города, а также экскурсии в Зимний дворец, Русский музей, Летний сад, дворцы, набережные и пригороды.

Стоимость турпакета из Санкт-Петербурга в Тобольск на 4 дня/3 ночи с перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями по программе начинаются от 26 тыс. рублей за человека. Стоимость туров из Тобольска в Санкт-Петербург – от 27,2 тыс. рублей за человека.

Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России. Правительство компенсирует туркомпаниям до 50% стоимости фрахта самолета для выполнения рейсов. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей.