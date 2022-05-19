Как напомнил, представляя законопроект, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, документ был разработан в целях защиты прав туристов и обеспечения эффективного функционирования механизмов ответственности туроператоров. Он предполагает создание в России единой информационной системы "Электронная путевка", в которую туроператоры и турагентства должны вводить информацию о каждом приобретенном туре по России и за рубеж. В первом чтении законопроект был принят более двух лет назад, 12 мая 2020 года.

Депутат также рассказал, что поступившие поправки существенно усовершенствовали законопроект, так как содержат определение самого понятия электронной путевки и единой информационной системы "Электронная путевка". По его словам, законопроект устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка".

"Более широко по сравнению с текстом, принятым в первом чтении, расписаны случаи наступления ответственности туроператоров и турагентств за недобросовестное поведение в части взаимодействия с информационной системой. При этом исключение туроператора и турагентства из соответствующего реестра в соответствии с поправками наступает только в случае, если он нарушает предлагаемую норму три раза подряд в течение трех последующих месяцев. Этого на наш взгляд достаточно, чтобы отсеять недобросовестных туроператоров и турагентов от добросовестных участников рынка. Также это позволит не рубить сплеча, если сработает человеческий фактор", — сообщил Тарбаев.

"Одновременно с этим в отличие от предыдущего текста законопроекта мы определили, что создание и эксплуатация системы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Ранее было за счет взносов туроператоров. С туристов плата за эксплуатацию и развитие системы также взиматься не будет", — подчеркнул депутат.

Как следует из текста законопроекта, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению в систему, по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном правительством РФ.

"Мы считаем, что такая мера в текущей экономической обстановке, когда бизнесу предоставляются широкие преференции, более чем оправдана. Применение норм об исключении туроператоров и турагентов из соответствующих реестров будет применяться с 1 марта 2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года, для внутреннего и въездного туризма. Данная поправка позволит бизнесу своевременно перестроиться и интегрироваться в информационную систему", — подытожил он.