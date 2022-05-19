Первое место в стране по фактическому бюджету на отпуск заняла Москва с 50 тыс. рублей, второе — Петербург с 43 тыс. рублей.

"При этом у 32% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 27% опрошенных в городе", — говорится в сообщении.

В среднем петербуржцы полагают, что на неделю отпуска им необходимо 160 тыс. рублей, что на 20 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Москвичи назвали сумму в 175 тыс. рублей, что стало максимумом в стране.

Средний фактический бюджет на неделю отпуска на одного человека в 2022 году в России составляет 37 тыс. рублей, а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тыс. рублей на человека. Женщины планируют более экономный отпускной бюджет, чем мужчины — 33 и 40 тыс. рублей соответственно.

"Таким образом, на отдых мечты денег сегодня нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить", — говорится в сообщении.

Самые скромные бюджеты на неделю отпуска среди городов-миллионников оказались в Волгограде и Воронеже — по 33 тыс. рублей на человека.

Опрос проводился с 1 по 18 мая, в нем приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.