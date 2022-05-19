"Чартерные рейсы будут осуществляться еженедельно по средам до конца августа. Стоимость туров на 8 дней начинается от 48 тысяч рублей, включая чартерный перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе, то есть полный туристический пакет "под ключ". Для того, чтобы туристы могли выбрать подходящий по цене и насыщенности вариант тура, они представлены в трех форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси", которые различаются количеством включенных экскурсий", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в компании, туристы смогут познакомиться не только с самим городом, но и посетить наиболее популярные достопримечательности Приморского края – острова Русский и Фуругельма, Приморский сафари-парк, пройти по тропе леопардов в национальном парке "Земля леопарда". Желающие увидеть больше, чем включает стандартная программа, смогут на месте приобрести дополнительные экскурсии.

"Приморский край – это первозданная природа, место обитания уникальных животных, амурских тигров и леопардов, возможность отправится к живописным островам, попробовать морские деликатесы, увидеть Владивостокскую крепость. И не стоит забывать, что Владивосток находится на широтах Сочи, а значит в череде экскурсий можно сделать перерыв, чтобы несколько дней посвятить отдыху на пляже", — отметили в пресс-службе FUN&SUN.

Туроператоры с 2020 года при поддержке Ростуризма начали организовывать чартерные программы по регионам России. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в 1,5-2 раза дешевле, чем если бы они бронировали их самостоятельно. Так, стоимость только авиабилета на прямой рейс из Москвы во Владивосток и обратно начинается от 27 тыс. рублей. Мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей.