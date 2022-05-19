"Всего в "Ночь музеев" будут работать 239 площадок, которые подготовили более 400 программ, среди них — офлайн- и онлайн-мероприятия. Бесплатными для посетителей "Ночи музеев" станут 145 офлайн-программ", — говорится в сообщении.

На некоторые платные культурные мероприятия в рамках "Ночи музеев" можно будет попасть, приобретя билет по "Пушкинской карте". В частности, по ней можно будет попасть на события Екатеринбургского музея изобразительных искусств, культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", музея истории Екатеринбурга.

"Кроме того, с помощью "Пушкинской карты" можно приобрести билеты на отдельные мероприятия. Например, на события основной программы "Ночи музеев" на площадке Музейного центра "Гамаюн", экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги "Страна чудес", экскурсионную программу "Бажовы. Мама" в музее Павла Бажова в Сысерти и другие", — отмечается в сообщении.

В этом году "Ночь музеев" приурочена к Году культурного наследия России, в Свердловском области она также приурочена к Году Мамина-Сибиряка, объявленному в регионе. В частности, площадки подготовили программы, связанные с народными промыслами и обрядами.

"Гостей научат гончарному мастерству, росписи подносов, резьбе из дерева, плетению различных бытовых предметов в старинных техниках — кольчуги, рыболовных снастей, веревок и другого. Посетителей ждут театрализованные, промышленные, "сумеречные" и даже иммерсивные экскурсии, костюмированные фотосессии, музыкальные игры, мастер-классы, лекции, а также онлайн-проекты", — говорится в пресс-релизе.

Областная акция "Ночь музеев 2022" пройдет на территории 56 муниципалитетов Свердловской области и 70 населенных пунктов. В Екатеринбурге акция пройдет в этом году в 16-й раз. В городе будет продаваться "единый билет", который позволит посетить пять площадок (или впятером сходить на одну площадку).

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. С 1 февраля программу распространили на кинотеатры.