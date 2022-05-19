Курс доллара в 11:49 по московскому времени составил 61,95 руб./$1, опустившись на 1,49 рубля к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 64,82 руб./EUR1 — минус 1,88 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,67 рубля — до 63,24 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, обновив при этом многолетние максимумы в обеих парах. Поддержку котировкам нацвалюты продолжают оказывать высокие цены на нефть в условиях приостановки действия бюджетного правила, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил в четверг, что укрепления рубля соответствует сильному платежному балансу, в этом году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным".

"Я говорил про сильный платежный баланс. Сделаю небольшое отступление. Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят — что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс бы в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия", — сказал Орешкин, выступая на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".