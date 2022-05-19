"Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск", — сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.

В сообщении уточняется, что полет необходимо совершить в период с 19 мая по 31 октября 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота", а также рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (оптимум) и без багажа (лайт) с включенными таксами и сборами. Количество мест в рамках акции ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.