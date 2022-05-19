Всего, по его данным, в прошлом году Республику Алтай посетили почти 2,2 млн человек.

Объем реализованного турпродукта вырос на 100 млн рублей, налоговые поступления в сфере туризма составили 359 млн рублей, что выше уровня 2020 года на 32% (271 млн рублей), сказал Хорохордин.

По его словам, господдержка отрасли оказывалась по линии Ростуризма и индивидуальной программы развития республики. Так, поддержку получили 16 организаций по линии развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры на 50,5 млн рублей. Получили гранты на поддержку инициатив, направленных на развитие туризма, 7 проектов. Благодаря этому создано 87 новых рабочих мест, вложено более 91 млн рублей инвестиций.

Треть из 395 туробъектов (120 объектов) прошли процедуру классификации. С января 2022 года процедура классификации обязательна для всех гостиниц и других средств размещения, работа в этом направлении будет продолжена, отметил Хорохордин.

В рамках подготовки кадров для туристской отрасли обучено по различным программам порядка 300 человек.

"В целях развития экологического туризма продолжались работы по обустройству экологических троп. Разработаны и утверждены обоснования организации экотроп "Кара-Тюрекская", "Арыгемская", "Аккурумская", "Калгутинская", "Бертекская". Ведутся работы по постановке троп на кадастровый учет, обустройству зон отдыха и аилов, которые в дальнейшем планируется использовать как визит-центры", — отметил глава республики.

По его словам, для экскурсионных маршрутов по экотропам изготовлены информационные щиты с правилами поведения на территории, описанием растительного и животного мира, а также знаки навигации.

Для распространения информации о туристических возможностях Горного Алтая правительство республики поддерживает участие компаний, работающих в этой сфере, в международных туристических выставках, организуются выездные пресс- и блогтуры, открыт туристско-информационный центр на территории аэропорта Горно-Алтайска. В результате Республика Алтай в 2021 году вошла в тройку наиболее популярных направлений среди российских туристов, сообщил Хорохордин.