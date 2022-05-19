"Сейчас ситуация (с коронавирусом) изменилась, но угроза новых волн существует", — сказала Котова в четверг на международном конгрессе "Оргздрав-2022".

Она также сообщила, что сейчас коронавирус отступил, система здравоохранения России возвращается к плановому режиму работы.

"Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращаемся к плановому доковидному режиму работы", — сказала Котова.