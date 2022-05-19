"В рамках мероприятия мы подготовили не только современные музейные продукты, но и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, а также эффективное информационное продвижение", — сказала на презентации министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

По словам министра, в "Музейное лето" интегрированы не только существующие музеи, но и филиалы новых федеральных, а также ряд новых культурных проектов.

Мероприятия по тематике разделены на шесть направлений.

В день старта свои двери открыл музей-усадьба генерала А.Я. Мирковича в Одоеве. В Туле интересные мероприятия подготовили новый мультикультурный центр Чехова и ремесленный двор "Добродей", который представит новые музейные и интерактивные площадки.

В рамках проекта будут работать выставки "Народности России" в Доме дворянского собрания и "Пути авангарда. Восток — Запад" в Атриуме Тульского кремля из коллекций Эрмитажа и Государственного центрального музея современной истории России, мультимедийная выставка Центрального музея древнерусской истории и искусства А. Рублева в Тульском музее изобразительных искусств, выставка театрального костюма Музея им. А. А. Бахрушина в Тульском краеведческом музее. Также запланированы выставочные проекты музея телевизионного искусства и Мультимедиа Арт Музея в творческом кластере "Октава".

Пройдут театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне, Поленовские пикники, фестиваль авторской песни "Куликово поле" с обновлённой программой. Среди новых проектов — цикл лекций о музейной инклюзии Политехнического музея в "Октаве", концертные программы и театральные постановки на открытых сценах филиала Государственного исторического музея, Центра семейной истории, культурно-выставочного комплекса Л.Н.Т. ("Ясная Поляна").

С 27 по 29 мая состоится фестиваль "Тула — мастерская России".

"Он объединит яркие фестивальные события Тульского края, посвященные русской культуре и народным ремеслам. Кроме того, в стенах Тульского кремля впервые пройдет Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", который представит программу театральных и концертных мероприятий. Гостей и жителей региона ждут также полюбившиеся фестивали "Театральный дворик", "Кремлёвские сезоны", "День пряника", — говорится в сообщении.

Ряд мероприятий в рамках проекта запланирован в малых исторических городах. В Одоеве к фестивалю гончарного искусства "Сказки Деда Филимона" добавится новый фестиваль креативных индустрий, который будет интересен молодежи. В Крапивне пройдёт традиционный фестиваль Крапивы, в Венёвском районе — фестиваль "12 ключей".

Также разработаны восемь музейных маршрутов, в том числе "Музейный квартал", "Тульский рубеж", "Вересаевский променад".

Центром проекта станет Музейный квартал в Туле. В него уже интегрированы активные бизнес-площадки, гостиницы, новое городское пространство "Искра", кластер "Октава", рестораны и сувенирные лавки.

Мероприятия продлятся до 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения.

В правительстве области пояснили, что на платформе "План зала" можно будет скачать единый билет, который даст возможность удобно и выгодно посещать все мероприятия "Музейного лета". Школьники и студенты смогут попасть на них по "Пушкинской карте".