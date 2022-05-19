На выставке будут представлены образцы российских банкнот "городской серии" и материалы их разработки — эскизы, выполненные художниками Гознака.

Гости увидят, как могли бы выглядеть современные российские банкноты с изображением Новосибирска, Таганрога, Владимира, Петропавловска-Камчатского и других городов. Многие из демонстрируемых эскизов ранее никогда не выставлялись и не публиковались.

Также на выставке покажут уникальные проекты бумажных денег с видами городов Российской империи, созданные в середине XIX века (неосуществленные).

Важное место на выставке отведено монетам. Будут представлены первые экземпляры, выпущенные в XIX веке и посвященные открытиям в Петербурге и Москве памятников императорам Александру I, Николаю I, Александру II и Александру III.

Петербуржцы увидят очень редкие пробные разменные монеты 1960-х, а также пробные образцы, посвященные московской Олимпиаде 1980 года.