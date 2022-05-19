Число самолетовылетов в прошлом месяце сократилось на 4,2% — до 229.

С начала 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 183,282 тыс. человек, что на 5,5% меньше показателей за январь-апрель 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 877 единиц, что на 4,5% ниже показателей 2021 года.

Как сообщалось, ряд крупнейших авиакомпаний РФ в последние месяцы начал регулярные полеты из/в Грозный. В частности авиакомпании "ЮТэйр" с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью. С 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла новый ежедневный рейс из Грозного в московский аэропорт "Домодедово".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 мая запускает регулярные рейсы из Грозного в Москву и обратно, с 10 июня два раза в неделю будут выполняться вылеты в Грозный из Екатеринбурга.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек. При этом в 2022 году планируется увеличить по сравнению в 2021 годом пассажиропоток на 15-20%. Такие показатели будут достигнуты за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.