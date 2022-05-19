"Уже идет, к сожалению, частично отказ от бронирования путевок: это касается детского отдыха, оздоровления и по ряду еще направлений в том числе. Мы сейчас получаем заявки от организаций, которые говорят о невозможности добраться — исходя из логистических ограничений", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Миллет".

"Сейчас задача — помочь предпринимателям получить компенсации. Это касается тех вопросов, когда была предоплата, авансирование осуществлено за детский отдых, то, что касается бюджетных учреждений, организаций. Во остальном — помочь организовать справедливую, комфортную логистику. Мы в ручном режиме со всеми коллегами дорабатываем", — отметил он.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала РФ специальной военной операции на Украине. Росавиация 18 мая в 14-й раз продлила свой запрет, теперь — до 25 мая.

В Крым можно добраться на поезде (путь из Москвы на полуостров, к примеру, займет больше суток), на автобусе или автомобиле.