В конце прошлого года перевозчик подписал договоры на поставку в лизинг на 12 лет трех Grand Caravan EX 208B: лизингодателем выступало АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, подконтрольна Минтрансу РФ). Поставки планировались в I полугодии этого года, сообщала ГТЛК. Стороны также собирались оформить опцион еще на девять таких судов с поставкой в 2023-2027 гг.

18 мая договоры между "Камчаткой" и ГТЛК прекратили действие, свидетельствуют данные "СПАРКа". В качестве причины указано "расторжение по соглашению сторон" из-за "отказа производителя в поставке воздушных судов".

Grand Caravan EX 208B — легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест.

Авиакомпания "Камчатка" получила сертификат эксплуатанта, дающий право выполнять коммерческие перевозки, летом прошлого года. Компания ориентирована на туристические направления, базовый аэропорт — "Елизово" Петропавловска-Камчатского. В парке компании — один Grand Caravan EX 208B.

Учредители "Камчатки" — ее менеджмент и структуры Бачина, гендиректора "Васта Дискавери", занимающейся проектами комплексного развития территорий в регионах РФ. Бачин также известен как создатель комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье" и председатель Совета директоров курорта "Роза Хутор".