"Респондентам задавали вопрос: если бы были отменены все коронавирусные, санкционные и прочие ограничения и транспортное сообщение России со всеми странами мира было открыто, в каких трех зарубежных странах вы больше всего хотели бы побывать? Самыми привлекательными странами для туристических поездок россияне назвали Италию, Турцию и Францию", — сообщает НАФИ.

Также россияне назвали (в порядке убывания) Китай, Египет, Германию, Японию, Испанию, Таиланд, США, Индию, ОАЭ, Грецию, Великобританию, Бразилию, Австралию, Вьетнам, Кубу, Швейцарию и Кипр.

"Среди участников опроса 84% заявили, что любят путешествовать и лишь 16% сказали, что не любят. Наибольшее количество любителей отправиться в путешествие среди женщин (87% против 80% мужчин), людей с высшим образованием (91%), руководителей любого уровня (91%) и тех, кто оценивает свое материальное положение как отличное (88%)", — отметили в НАФИ.

"За последние годы из-за пандемии коронавируса международный туризм был сильно осложнен, что дало старт развитию внутреннего туризма. Но россияне скучают по международным поездкам и при первой возможности отправятся знакомиться с историей и культурой зарубежных стран, их природными достопримечательностями. Поэтому наравне с инвестированием во внутренний туризм крайне важно продолжать активное сотрудничество с туристическими представительствами зарубежных стран, а также обеспечить восстановление международного авиа- и железнодорожного сообщения", — прокомментировала итоги опроса директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова.

Опрос проводился в апреле, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.