"Продолжим работы по развитию ВГТРК "Эльбрус", планируется строительство шести новых канатных дорог, 19 горнолыжных трасс, объектов инженерной и иной инфраструктуры общей стоимостью порядка 15,2 млрд рублей", — сказал Коков, выступая с докладом в парламенте КБР.

Он отметил, что власти Кабардино-Балкарии продолжат реализацию ряда крупных проектов по развитию туристско-рекреационных комплексов "Верхние Голубые Озера", "Чегем", горнолыжного комплекса "Чегет" и санаторно-курортного комплекса "Курорт Нальчик". "Все инвестиционные проекты по Нальчику, по гостиничному строительству, благоустройству набережной — сохраняются и развиваются", — уточнил глава региона.