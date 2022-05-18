Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям на 189-местном авиалайнере Boeing-737-800. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

По этому же направлению круглогодично выполняет рейсы авиакомпания "Азимут". Летом самолеты авиакомпании будут летать дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево". По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".