«Правительство России утвердило новые перечни объектов капитального и некапитального строительства, которые возможны для размещения в лесах при их использовании для рекреации, геологоразведки, строительства дорог, трубопроводов, дамб с учетом категорий защиты лесов. Кроме того, утверждены предельные параметры разрешенного строительства указанных объектов. Соответствующие распоряжения были приняты в конце апреля текущего года. В сравнении с ранее существующим и уже утратившим силу перечнем количество объектов расширено на треть», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в марте 2022 года вступили в силу поправки, которые регламентируют новые правила застройки лесных территорий. На арендованных землях лесного фонда теперь разрешено возводить рекреационные объекты ‒ турбазы, спортивные и развлекательные комплексы.

«Но есть несколько важных условий: высота зданий не может превышать 15 м и трех этажей, а сами постройки не должны занимать более 20% площади отведенной для этих целей территории. Кроме того, под строительство можно использовать только свободные от живых лесных культур участки — к примеру пустоши», — уточняют в Рослесхозе.

«Новация позволяет строить в лесу новые современные базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, велодорожки, кемпинги, лесные трассы, которые помогут сделать досуг и отдых граждан полезным для здоровья. Кроме того, лесной фонд объединяет в себе и такие места, на которых деревья не растут. Поэтому возвести объект рекреации можно без ущерба для лесов», ‒ цитирует пресс-служба руководителя ведомства Ивана Советникова.

Он добавил, что нововведения коснутся лесных участков, предоставленных в аренду или бессрочное пользование после 1 января 2022 года.