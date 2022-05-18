"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать эти карты. Договорились, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами это подробно обсудили", — сказал Новак.

Сейчас карты "Мир" принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank. Во вторник первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что карта "Мир" в Турции принимается примерно на 50%. Ранее ряд российских СМИ сообщали, что некоторые турецкие интернет-магазины перестали принимать оплату картой "Мир". Так, например, карты этой платежной системы больше не принимает авиакомпания Turkish Airlines.